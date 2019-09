Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird weniger Fleisch erzeugt. In der ersten Jahreshälfte wurden 464 265 Tiere geschlachtet und damit 17 497 weniger als noch im ersten Halbjahr 2018, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das ist ein Rückgang von 3,6 Prozent. Aus den geschlachteten Tieren wurden 53 312 Tonnen Fleisch erzeugt und damit 820 Tonnen beziehungsweise 1,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Im Land der Bratwurst sank erneut die Zahl der geschlachteten Schweine. Der Rückgang belief sich laut der Statistik auf 17 706 Tiere beziehungsweise 4,1 Prozent. Hingegen stieg die Zahl der geschlachteten Rinder leicht um 282 Tiere.