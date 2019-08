Erfurt (dpa/th) - Knapp 47 000 Hektar Landwirtschaftsfläche in Thüringen werden ökologisch bewirtschaftet. Seit 2015 sei der Ökolandbau damit um fast 42 Prozent gestiegen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Trotzdem gehöre Thüringen mit einem Anteil von jetzt sechs Prozent an der Agrarfläche im Ländervergleich zu den Schlusslichtern, berichtete das Ministerium auf Anfrage.