Erfurt (dpa/th) - Thüringens amtierender Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff hat die Bedeutung der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte betont. Sie fördere das Vertrauen zwischen den Produzenten und den Verbrauchern, erklärte Hoff am Samstag anlässlich einer Preisverleihung seines Ministeriums. "Die Direktvermarktung regionaler Produkte erhöht die Unabhängigkeit der Landwirte vom Handel und steigert die Wertschätzung für wertvolle Agrarprodukte", sagte Hoff. Für die Bauern sei der direkte Verkauf von Agrarprodukten ein zusätzliches Standbein und stärke die regionale Identität.

Das Thüringer Agrarministerium verlieh am Samstag zum fünften Mal den Genusspreis. Der mit 600 Euro dotierte erste Platz ging in diesem Jahr an eine Milchschäferei und Käserei im Saale-Holzland-Kreis. 500 Euro für den zweiten Platz gingen an eine Destillerie, die einen Obstbrand mit handgeschälten Fichtenspänen herstellt. Der mit 400 Euro dotierte dritte Platz ging an eine Käseherstellerin aus dem Eichsfeld.