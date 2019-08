Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) plädiert für Ausnahmen bei den geplanten schärferen Dünge-Regeln in Deutschland. "In Thüringen gibt es bereits heute ökologische und konventionelle Betriebe, die gewässerschonend wirtschaften", sagte Keller auf Anfrage in Erfurt. Diese dürften nicht bestraft werden. Insgesamt unterstützte Keller jedoch die von der Bundesregierung geplanten Änderungen der Dünge-Verordnung. Sie sollen dazu führen, die Nitratbelastung des Wassers zu verringern. In Thüringen sind nach ihren Angaben von einer Neuregelung der Dünge-Verordnung ein Viertel der Ackerflächen betroffen.