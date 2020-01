Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Bauernverband hat sich Kritik an einer Werbekampagne zu Billigangeboten für Lebensmittel im Handel angeschlossen. "Unsere Lebensmittel haben einen Wert und dieser Wert hat einen Preis", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Katrin Hucke, am Montag laut Mitteilung. Hintergrund ist eine Kampagne von Edeka. Die Handelskette hat in verschiedenen Orten in Deutschland Plakate aufgehängt. Darauf ist der jeweilige Stadtname gefolgt von "hat einen Preis verdient: den niedrigsten" zu lesen.

Die Kampagne fällt genau in die seit langem geführte Diskussion über Billig-Angebote für Fleisch und andere Produkte in Supermärkten. Zu dem Thema soll es kommenden Montag auch ein Spitzentreffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geben.

"Es ist eine Preispolitik, bei der es nur um "billig" geht und bei der für die landwirtschaftlichen Erzeuger am Ende nur wenige Cent übrig bleiben, so dass diese kaum überleben können", kritisierte Hucke. Zudem sei es bei solchen Preisen den Bauern nicht möglich, etwa mehr auf das Tierwohl und Klimaschutz bei der Produktion zu achten.