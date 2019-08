Ackerland in Thüringen doppelt so teuer wie vor neun Jahren

Erfurt (dpa/th) - Der Preis für Ackerland in Thüringen hat sich in den vergangenen neun Jahren mehr als verdoppelt. Das geht aus der Antwort des Landwirtschaftsministeriums auf eine Große Anfrage der Fraktionen von Linke, SPD und Grüne hervor, die dpa vorliegt. Demnach waren im Jahr 2009 im Schnitt noch 5171 Euro pro Hektar Ackerland fällig, im Jahr 2018 schon 11 208 Euro. Allerdings gelten die Preise für Ackerland in Thüringen im bundesweiten Vergleich als eher günstig.