Dresden (dpa/sn) - Für ihren Einsatz zum Schutz der Honigbiene sind drei sächsische Agrarbetriebe geehrt worden. Ihnen wurde am Mittwoch die Hoftafel "Im Honigbienenschutz engagierter Betrieb" überreicht, wie das Agrarministerium in Dresden mitteilte. Die Auszeichnung erhielten der Harnisch-Hof in Harthau (Chemnitz), das Saatgut Leipzig und Betrieb Krätzschmar in Borna bei Leipzig. Zu den Kriterien zählten eine bienenfreundliche Bewirtschaftung des Ackerlandes, das Anlegen von artenreichen Blütenflächen und die gute Zusammenarbeit mit den Imkern, hieß es.