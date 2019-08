Dohna (dpa/sn) - Trockenheit und Hagel haben den Obstbauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt in diesem Jahr die Ernte vermiest. "Viele Früchte blieben durch die Trockenheit klein und konnten nicht verkauft werden", sagte am Dienstag ein Sprecher des Landesverbands Sächsisches Obst, der auch Betriebe in Sachsen-Anhalt vertritt. Für große Kirschen konnten den Angaben nach gute Preise erzielt werden, zu kleine Kirschen würden vom Käufer verschmäht.