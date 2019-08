Hannover (dpa/lni) - Die Schweinehalter in Deutschland haben die Forderung nach einer höheren Steuer auf Fleisch als Stückwerk kritisiert. "Die Fleischsteuer füllt das mediale Sommerloch", teilte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) am Mittwoch mit. "Dabei sollte es zunächst einmal um das Gesamtkonzept für die Tierhaltung gehen, bevor man sich mit der Teilfrage der Finanzierung beschäftigt." Der ISN-Vorsitzende Heinrich Dierkes sagte, der Druck auf die Agrarbetriebe sei groß, aber es fehle an einer übergeordneten strategischen Steuerung in der Politik.