Claußnitz (dpa/sn) - Die sächsischen Bauern verzeichnen zum zweiten Mal hintereinander eine teils unbefriedigende Ernte. Während es in den Gebirgsregionen vernünftige Erträge gegeben habe, sei die Region um Leipzig und in Nordsachsen "jenseits von gut und böse" gewesen, sagte Landesbauernpräsident Wolfgang Vogel am Montag bei der Vorstellung der Erntebilanz im mittelsächsischen Claußnitz. "Wir können 2019 mit durchschnittlichen Ergebnissen abrechnen im Vergleich zu 2018", sagte Vogel.