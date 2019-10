Bonn (dpa) - Bauern wollen heute in Bonn gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung auf die Straße gehen. Man erwarte bis zu 1000 Teilnehmer, teilte der Rheinische Landwirtschafts-Verband mit, der den Protest organisiert. Gemeinsam mit Kollegen aus Westfalen-Lippe und Rheinland-Pfalz wollen die Landwirte damit ihren Unmut über Auflagen äußern, die aus ihrer Sicht insbesondere Familienbetrieben das Wirtschaften erschweren.

"Wir haben zunehmend das Gefühl, zum Hauptschuldigen ausgemacht zu werden. Und zwar für alles, was beim Klima, in der Umwelt oder der Natur falsch läuft. Das geht so nicht weiter!", heißt es in der Einladung zum Protest. Die Bauern fordern Nachbesserungen beim Handelsabkommen Mercosur oder eine fachlich begründete Düngeverordnung. Parallel dazu haben Tierschützer eine Demonstration angekündigt, die sich gezielt nicht gegen die Bauern richtet, aber auf Probleme der Massentierhaltung aufmerksam machen soll.