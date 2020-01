Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat auf der Grünen Woche in Berlin Verbraucher, konventionelle und ökologische Landwirte zu einem "konstruktiven Dialog" aufgefordert. "Wer denkt, Landwirte lassen sich gegeneinander ausspielen, täuscht sich. Produzenten und Konsumenten müssen an einen Tisch", sagte Woidke am Montag laut Mitteilung. Verbrauchern müsse klar sein, dass Billigprodukte die Landwirtschaft kaputt machten.

Woidke probierte sich am traditionellen Brandenburg-Tag auf der Ernährungsmesse durch regionale Produkte: Gurken aus dem Spreewald, Milchprodukte aus der Uckermark, Bier aus Frankfurt (Oder) und Windbeutel aus Eberswalde.

Traditionell wird am Brandenburg-Tag auf der Grünen Woche auch verkündet, welcher Ort Gastgeber für das Brandenburger Dorf- und Erntefest ist. In diesem Jahr soll Neuruppiner Ortsteil Wulkow (Ostprignitz-Ruppin) am 12. September das Fest ausrichten, sagte Agrarminister Axel Vogel (Grüne). 2019 richtete die Gemeinde Passow (Uckermark) das Fest aus.