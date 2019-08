Berlin (dpa) - Nach der langen Dürre in vielen Regionen Deutschlands im vergangenen Jahr haben Betriebe in Sachsen-Anhalt rund 42,5 Millionen Euro staatliche Nothilfe erhalten. Das teilte das Bundesagrarministerium am Montag mit. Das ist bundesweit die zweithöchste Einzelsumme aus dem Bund-Länder-Programm (Stand 31. Juli). Nur in Brandenburg wurde der Betrag mit 69,7 Millionen Euro übertroffen. Mecklenburg-Vorpommern liegt auf Platz drei (36,5 Millionen). Deutschlandweit waren es insgesamt 228 Millionen. Auszahlungen sind noch bis 31. August möglich.