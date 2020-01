Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg kann nach Auffassung von Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) mehr Schlachthöfe vertragen. "Jedoch denke ich da nicht an Unternehmen mit riesigen Kapazitäten, sondern an mittelständische Betriebe", sagte Vogel am Freitag in Berlin zum Auftritt Brandenburgs auf der Internationalen Grünen Woche, die nächsten Freitag startet. Für Tierhalter sei es bereits schwierig, im Land Schlachtbetriebe zu finden. Sie müssten bereits bis nach Mecklenburg-Vorpommern ausweichen. Angesicht der großen Nachfrage nach regionalen Produkten im Großraum Berlin sei der Bedarf an Fleisch und Wurstwaren aus märkischen Betrieben enorm gestiegen. "Investoren sind willkommen, melden sich jedoch kaum", sagte der Minister. In Brandenburg gibt es 175 Schlachtbetriebe (Angaben: 2018).

Zu berücksichtigen sei auch, ob Verbraucher immer gewillt und in der Lage seien, höhere Preise für regionale Produkte zu zahlen, sagte Hanka Mittelstädt, Vorsitzende von pro agro Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin. Ein derzeit laufendes Projekt sei im vergangenen Jahr defizitär abgeschlossen worden. Dabei werden Tiere bei einem Landwirt in der Prignitz aufgewachsen, dort geschlachtet und dann in Eberswalde verarbeitet. Die Produkte werden dann in einem Berliner Supermarkt verkauft.

Regionale mittelständische Schlachthöfe seien wichtig, damit die Verbraucher Vertrauen in einheimische Lebensmittel haben, sagte Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes. Er erinnerte an die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, in Brandenburg ein "Regionalsiegel" einzuführen. Anbieter und Verbraucher hätten dann mehr Sicherheit und könnten sich auf die Herkunft verlassen. Derzeit laufe ein Projekt zur Steigerung der Produktion von Biokartoffeln, sagte Michael Wimmer, Geschäftsführer der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg. Der enorme Bedarf an Biokartoffeln in der Hauptstadtregion sei derzeit nicht aus Brandenburg zu decken.

Auf der ab kommenden Freitag laufenden Grünen Woche sind in der neu gestalteten Brandenburg-Halle 70 Aussteller dabei: der Ernährungsindustrie, des Tourismus und des Handwerkes. Vor allem kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht oft auf Messen dabei sind, wird nach Ministeriumsangaben die Chance zur Präsentation geboten.