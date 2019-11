Potsdam (dpa) - Mehr als 5000 Traktoren sind am Dienstagmorgen nach Polizeiangaben durch Brandenburg gefahren. Ziel der Sternfahrt aus allen Teilen der Bundesrepublik ist das Brandenburger Tor in Berlin. Dort soll am Mittag (12.00) eine Kundgebung gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung mit tausenden Bauern stattfinden.

Die Polizei sprach von genau 5095 Traktoren, die von den Beamten durch Brandenburg begleitet wurden. Teilweise gab es bis zu 20 Kilometer lange Konvois.