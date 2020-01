Berlin (dpa/bb) - Die Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert sich in diesem Jahr in komplett neuem Outfit. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) stellt heute in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin das neue Konzept vor. Die Halle auf der weltgrößten Messe für die Agrar- und Ernährungswirtschaft soll moderner sein und das Thema Regionalität stärker in den Vordergrund rücken.

In der Brandenburg-Halle werden mehr als 100 Aussteller ihre Produkte und Leistungen vom 17. bis 26. Januar vorstellen. Dabei sind auch die Landkreise, die vor allem Urlauber für ihre Regionen begeistern wollen. Im Gläsernen Kochstudio versuchen sich Prominente am Herd und bereiten Gerichte mit regionalen Zutaten zu.

Der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes pro agro verleiht den Marketingpreis an Brandenburger Unternehmen der Lebensmittel- und Touristikbranche.