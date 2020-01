Baunatal (dpa/lhe) - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) eröffnet am (morgigen) Montag (10.00 Uhr) die Landwirtschaftliche Woche in Nordhessen. Ihr Auftritt in Baunatal wird mit Spannung erwartet, weil die Bauern schon länger die agrar- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen kritisieren. Im Dezember hatten Tausende Landwirte vor dem Ministerium in Wiesbaden gegen die Agrarpolitik demonstriert.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung stehen die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Herausforderungen für Landwirte. Am Mittag (12.30 Uhr) will der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, bei einem Pressegespräch die Probleme der Landwirte schildern.