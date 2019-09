Bad Sulza (dpa/th) - In Thüringen läuft die Weinlese. Im Kreis Weimarer Land begann das Weingut Bad Sulza (Kreis Bad Sulza) am Donnerstag mit der Ernte des Frühburgunders. Gemessen am Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre sei das ein relativ früher Erntebeginn, sagte Winzer Andreas Clauß. Im Weingut Zahn im benachbarten Großheringen hatte die Lese schon am Mittwoch begonnen, am Donnerstag wurde sie wegen Regens unterbrochen. Die Trockenheit in diesem Jahr und auch Frostschäden aus dem Frühjahr dürften die Erntemenge beeinträchtigen, prognostizierte Winzer André Zahn. "Die Qualität wird aber gut."

Auf dem Sonnenberg bei Bad Sulza war am Donnerstag ein Dutzend Helfer im Einsatz. Die Weinlese in Thüringen dauert voraussichtlich sechs Wochen. Im Freistaat wird auf etwa 120 Hektar Wein angebaut. Gut die Hälfte davon bewirtschaften die beiden Haupterwerbsgüter in Bad Sulza und Großheringen. Nach Angaben des Agrarministeriums betreiben außerdem 12 kleinere Nebenerwerbsgüter Weinanbau, zudem erzeugen 65 Hobbywinzer ihren eigenen Wein. Die Thüringer Flächen sind Teil des rund 800 Hektar großen Anbaugebiets Saale-Unstrut. Die dortige Winzervereinigung Freyburg hatte die Lese bereits Ende August eingeläutet.