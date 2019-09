Anklam (dpa/mv) - In der Zuckerfabrik Anklam startet heute die diesjährige Verarbeitungskampagne. Vor wenigen Tagen haben die Bauern mit dem Roden der Zuckerrüben begonnen. Bis zum 15. Januar wird aus den Rüben Zucker gewonnen. Darüber hinaus entstehen bei der Verarbeitung auch Bioethanol, Biomethan und Futtermittel. Bioethanol und Biomethan würden als Alternative zu fossilen Kraftstoffen genutzt, erklärt die Zuckerfabrik im Internet.

In diesem Jahr haben Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern auf rund 25 000 Hektar Zuckerrüben angebaut. Damit wuchs die Fläche im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent und im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017 um vier Prozent. Die Bauern liefern an zwei Verarbeiter: in die zum Konzern Suiker Unie gehörenden Zuckerfabrik Anklam und in die Zuckerfabrik Uelzen (Niedersachsen), wo die Verarbeitungskampagne am 19. September beginnt.