„Wir müssen zeigen, wie es geht“, sagt Torsten Schreiber noch im vergangenen Jahr in einem Werbevideo. Er steht dabei auf einer erdigen Straße in der senegalesischen Gemeinde N’diop, südöstlich der Hauptstadt Dakar. Dort gibt es dank seiner Solaranlagen mittlerweile Strom und damit Licht. Auch Bewohnerinnen aus dem Dorf werden in dem Video interviewt. Eine sagt: „Vorher kamen im Dunkeln die Diebe. Jetzt ist alles gut.“ Torsten Schreiber, mächtige Statur und mächtiger Zottelbart, läuft in dem Video weiter durch N’diop, vorbei an rot-gelb-grün lackierten Frachtcontainern mit den Photovoltaik-Anlagen obendrauf, den sogenannten Solartainern, die seine Firma Africa Greentec AG (AGT) dort hingebracht hat. Und erzählt von seiner Philosophie: Man spreche auch vom „Heropreneur“, sagt er. Ein heldenhafter Unternehmer, so sieht er sich offenbar.