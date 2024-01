Kommentar von Roland Preuß

In den vergangenen Wochen sind die Vorstellungen der AfD stärker in den Fokus gerückt. Das, was die AfD durchsetzen würde, wenn sie jemals Regierungsmacht erlangte in Deutschland. Im Mittelpunkt standen die Pläne für Massenabschiebungen, die AfD-Politiker offenbar mit Rechtsextremen in einem Hotel in Potsdam diskutiert haben und die die jüngsten Massenproteste ausgelöst haben.