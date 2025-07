Der Sportartikelhersteller profitiert von der Frauen-EM in der Schweiz und liefert ordentliche Wachstumszahlen ab. Doch der Aktienkurs rauscht nach unten. Warum?

Von Uwe Ritzer

Ein großer Erfolg sei die Frauenfußball-EM in der Schweiz gewesen, sagt Adidas-Chef Björn Gulden. Insgesamt, aber auch für Adidas. Ausverkaufte Spiele, mehr als 650 000 Fans in den Stadien. Und Adidas mittendrin. Als offizieller Partner des Turnierausrichters Uefa warb die Drei-Streifen-Marke aus Herzogenaurach an den Spielfeld-Banden, stellte den Spielball und war mit Fan-Aktionen vertreten. Am Ende holte zwar das Nike-Team England den Titel, doch drei der vier Halbfinalistinnen traten in Adidas-Trikots an. Die am Ende als beste Spielerin, erfolgreichste Torschützin und beste Newcomerin ausgezeichneten Fußballerinnen trugen alle Adidas-Schuhe.