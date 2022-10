Probleme in China, hohe Rabatte, volle Lager: Die Marke mit den drei Streifen rutscht immer weiter in die Krise, während Nike und Puma gute Geschäfte machen. Konzernchef Rorsted ist auf Abruf - aber wer soll ihm folgen? Die Zeit drängt.

Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Margit Gosau hat es geschafft. Seit 2019 leitet die Flensburgerin die internationalen und nationalen Geschäfte von Sport 2000, der Einkaufs- und Händlerverbund ist hierzulande der umsatzstärkste Sporthändler. Frauen an der Spitze sind sehr selten in der Sportartikelindustrie, in den Vorständen großer Hersteller müssen sie sich meist mit der Zuständigkeit für das Personal begnügen. Einer der attraktivsten Chefposten der Branche steht gerade zur Besetzung an, der Vorstandsvorsitz bei Adidas. "Ich könnte mir prinzipiell natürlich sehr gut vorstellen, dass eine Frau das macht", sagt Gosau. Ein passender Name fällt allerdings auch ihr nicht ein.