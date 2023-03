Old but gold: Adiletten sind einer der Bestseller aus dem Haus Adidas.

Der neue Chef Björn Gulden muss den Konzern dringend aus der Krise führen - und eine Lösung für all die Schuhe finden, die der US-Rapper Kanye West designt hat. Die Frage ist: schreddern oder verkaufen?

Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Nun liegen sie herum - Schuhe im Wert von 500 Millionen Euro - und niemand weiß etwas damit anzufangen. Als Adidas dem geistigen Schöpfer der Sneakers, dem Designer und US-Rapper Kanye West, im Oktober 2020 wegen dessen antisemitischer und rassistischer Ausfälle die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufkündigte, waren die Schuhe in fernöstlichen Fabriken weitgehend fertig produziert. Anschließend wurde die neue "Yeezy"-Kollektion, die Adidas und West eigentlich viel Geld einbringen sollten, in die ganze Welt verschifft. Nun liegen die Schuhe auf Halde und bei Adidas weiß man nicht, was man tun soll.