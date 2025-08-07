Der Sportartikelkonzern will unter anderem verhindern, dass die Lohnabschlüsse künftig auch für höher bezahlte Mitarbeitende gelten. Die Gewerkschaft nennt den Ausstieg „unsportlich und unsolidarisch“.

Von Alexander Hagelüken und Uwe Ritzer

Aufregung bei Adidas: Der Sportartikelkonzern steigt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus dem Tarifvertrag aus. Damit gelten neue Tarifabschlüsse für die insgesamt 8000 Beschäftigten nicht mehr. Solch ein Schritt ist bei Dax-Konzernen äußerst selten. Adidas gehöre unter den 40 Konzernen im Deutschen Aktienindex „nun zu einer kleinen Minderheit von Tarifflüchtigen“, sagte Birgit Biermann, Vizechefin der Gewerkschaft die IG BCE. Spardruck dürfte bei der Entscheidung keine Rolle spielen: Adidas arbeitet hochprofitabel und erwartet im laufenden Jahr einen Betriebsgewinn zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro.