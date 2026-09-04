„Stammtisch“ ist maximal untertrieben. Selbst das Nebenzimmer im Mühlwinkler Hof ist zu klein für den Andrang. „Ich stell’ mich einfach in die offene Zwischentür und rede laut, dann seht und hört ihr mich alle“, sagt Sarina Kraft und zerstreut so die Sorge der Spätankömmlinge, sie würden im angrenzenden Gastraum nichts mitbekommen. Es ist Anfang August im Chiemgau, 38 Grad zeigte das Thermometer am Nachmittag, und auch am Abend weht kein Luftzug durch die offenen Fenster in das Wirtshaus an der Talstation der Hochfelln-Seilbahn. Wer eine Speisekarte oder einen Bierdeckel in die Finger bekommt, fächelt sich Luft ins Gesicht.
Wasserknappheit in den AlpenStändig am Pumpen
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Die Mineralwasserfirma Adelholzener war es gewohnt, dass niemand kritisch nachfragte, wie viel Grundwasser sie eigentlich entnimmt. Doch jetzt spüren die Menschen im Chiemgau den Klimawandel – und es gibt Konflikte.
Von Uwe Ritzer, Bergen im Chiemgau
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