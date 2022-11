Von Isabel Fisch, Dominik Jäger und Marie Vandenhirtz

Wer die Burg Hornberg betritt, fühlt sich versetzt in einen Märchenfilm. Ein Rundbogen führt in den Innenhof. Rundherum alte Gemäuer, an denen Efeu hochrankt, und viele kleine Fenster. An einer Tür steht "Museum", die nächste führt zum Weinverkauf und zum Burg-Shop, gegenüber liegt ein Hotel, ein Restaurant, und dann ist da die Burgruine. In dem alten Gemäuer kann man heute nicht mehr leben. Doch kann man sich ausmalen, wie es hier einmal ausgesehen hat und wie Götz von Berlichingen 1516 hier gelebt hat, auf der Burg zwischen Heidelberg und Heilbronn, mit Blick auf den Neckar.