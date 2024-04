Interview von Sonja Salzburger

Wenn der Chef vorbeikommt, will die Küche zeigen, was sie kann: Im Besprechungsraum des Novotels in München Riem duftet es nach Kaffee, frisch gepresstem Orangensaft und Croissants, auf einem dreistöckigen Etagere stapeln sich Gebäck, Obstspieße und Wraps. Doch Patrick Mendès lässt sich nur eine Tasse Tee eingießen. Er mache seit drei Jahren Intervallfasten, erklärt der 55-Jährige. Bedeutet: zwischen 20 Uhr abends und zwölf Uhr mittags nehme er keine Kalorien zu sich, das habe sein Leben absolut zum Positiven verändert. Doch heute soll es nicht um Essen gehen, sondern um Urlaub. Mendès leitet nämlich bei Europas größtem Hotelkonzern Accor in den Regionen Europa und Nordafrika das Premium-, Mittelklasse- und Economy-Segment.