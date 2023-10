Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wenn Walmart, der mit Abstand wichtigste Einzelhändler der Welt, leichte Kniebeschwerden meldet, dann sollten Firmen in diesem Bereich vorsorglich mal einen OP-Termin reservieren; es dürfte zu Kreuzbandrissen, Kniescheibenbrüchen und Meniskus-Rupturen kommen. Man könnte also das, was Walmart-US-Chef John Furner gesagt hat, als Botschaft an andere verstehen, lieber mal lebensverlängernde Maßnahmen einzuleiten. "Wir bemerken definitiv einen kleinen Unterschied im Vergleich zur Gesamtkundschaft", sagte er kürzlich über Walmart-Kunden, die Abnehmspritzen wie Wegovy oder Ozempic verwenden: "Es ist weniger im Korb, und es sind ein bisschen weniger Kalorien."