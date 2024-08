Von Thomas Fromm, Nakissa Salavati, Saskia Aleythe

Die Energiewende ist ein Großprojekt, doch manchmal hängt sie auch von kleinen Dingen ab. In diesem Fall von kleinen Magneten. Vollgepackt mit seltenen Erden, speziellen Metallen und Rohstoffen, stecken sie in Turbinen, die Windkraftanlagenbauer an Land und im Wasser vor den Küsten aufbauen. Ohne die Magneten würde die Anlage nicht funktionieren. Ohne die Magneten ließe sich die Bewegung der Rotorblätter nicht in Strom umwandeln.