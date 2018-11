15. November 2018, 13:23 Uhr Abgasbelastung Im Ruhrgebiet droht Fahrverbot auf wichtiger Autobahn

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen verhandelt an diesem Donnerstag über Fahrverbote. Im Bild: eine Messstation an der B224.

Essen und Gelsenkirchen zählen zu den Städten mit den höchsten Stickoxidwerten in Deutschland.

An diesem Donnerstag soll über mögliche Fahrverbote entschieden werden.

Betroffen sein könnte auch die A 40 - eine der wichtigsten Autobahnen im Ruhrgebiet.

Von Janis Beenen , Düsseldorf

Noch wird verhandelt, doch im Verfahren um die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Luftreinhaltepläne für Essen und Gelsenkirchen erwägt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine Sperrzone für große Teile des Essener Stadtgebiets.

Durch diese Zone führt auch die Bundesautobahn A 40, Teil des sogenannten Ruhrschnellwegs. Die Luftbelastung durch den Autobahnverkehr lasse sich vermutlich nur durch Einbeziehung dieser Strecke in die Umweltzone reduzieren, sagte die Vorsitzende der 8. Kammer des Gerichts, Margit Balkenhol, in der mündlichen Verhandlung.

An vielen Messstellen werden Werte überschritten

Essen und Gelsenkirchen zählen zu den 35 Städten mit den höchsten Stickoxidwerten in Deutschland. Die Luft darf nach einer Vorgabe der Europäischen Union maximal 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter enthalten. An einer Messstation in Essen-Frohnhausen, die direkt an der A 40 liegt, war 2017 jedoch ein Jahresmittel von 50 Mikrogramm gemessen worden. Auch an vier weiteren Stellen gab es Überschreitungen.

In Gelsenkirchen war die Luft im vorigen Jahr an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße schlechter als erlaubt. Die sogenannte Schalker Meile ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung, die aus der Innenstadt und entlang großer Industriegebiete führt.

Dass diese amtliche Messung kein Einzelfall ist, versuchte die Umwelthilfe mit einem eigenen Test zu belegen. Auch an einer anderen Stelle im Stadtgebiet habe man eine Überschreitung des Grenzwerts festgestellt.

Hamburg machte den Anfang

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar Fahrverbote ermöglicht, indem es entsprechende Sperrungen als grundsätzlich gerechtfertigt einstufte. Als erste Stadt hat Hamburg einzelne Straßen für Dieselfahrzeuge gesperrt. Mittlerweile führt die Umwelthilfe gegen 29 deutsche Städte Klageverfahren. Weitere sind angekündigt. Die betroffenen Städte versuchen, Verbote in der Regel mit anderen Maßnahmen abzuwenden. Essen etwa rüstet Busse um und baut Fahrradwege.

Wie wirksam die Verbote sind, ist fraglich. Die Polizei sieht Probleme bei der Durchsetzung. Für umfangreiche Kontrollen fehlen das Personal und ein System, um alte Dieselfahrzeuge rasch zu identifizieren.