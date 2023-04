Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler, hier 2020 vor Gericht in München.

Die Ermittlungsbehörde ist entsetzt, wie glimpflich der frühere Top-Manager Wolfgang Hatz davonkommen soll. Ohne Verständigung bei Hatz dürfte auch ein Vergleich mit Ex-Vorstandschef Rupert Stadler in weite Ferne rücken.

Von Klaus Ott, München

Schwere Vorwürfe, milde Strafe: So sieht es derzeit im ersten großen Strafprozess in Deutschland zur Abgasaffäre für den Angeklagten Wolfgang Hatz aus. Hatz war als führender Motorenentwickler einst Top-Manager im Volkswagen-Konzern und bei dessen Tochterunternehmen Audi und Porsche. Nach Erkenntnissen des Landgerichts München II war er mitverantwortlich gewesen für Abgasmanipulationen bei Diesel-Autos von Audi, was den Tatbestand des Betrugs erfülle.