Zehntausende Beschäftigte von BMW, Mercedes und Porsche stehen gerade vor der Frage, ob sie eine Abfindung annehmen oder abwarten sollen. Was sie vor der Unterschrift prüfen sollten und wie die Jobchancen derzeit stehen.

Anfang Oktober startete BMW ein groß angelegtes Abfindungsprogramm. Zum Start wollten so viele Beschäftigte wissen, was ihr Abgang dem Konzern wert ist, dass das System zwischenzeitlich kollabierte. Anfang der Woche beendete BMW das Programm dann früher als geplant. Bis Mitte November sollen alle Interessenten erfahren, ob ein Aufhebungsvertrag zustande kommt oder nicht. Bis Ende des kommenden Jahres will BMW Konzernkreisen zufolge 8000 Stellen abbauen. Auch andere Autohersteller legen große Programme auf: Mercedes-Benz startet zum Jahresende bereits die zweite Runde. In der ersten Runde hat der Konzern rund 40 000 Mitarbeiter angeschrieben, 5500 Beschäftigte sollen das freiwillige Abfindungsangebot inzwischen angenommen haben. Solch ein Angebot wirft viele Fragen auf: Soll man als Arbeitnehmer sofort einwilligen oder nachverhandeln? Worauf kommt es im Kleingedruckten an? Und wie stehen die Chancen auf einen neuen Job?