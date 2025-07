Mitte Juli entscheidet der Bundesgerichtshof über die Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente. Worum geht es genau? Fragen und Antworten.

Von Elisabeth Dostert, München

Ob auf Norderney oder in München, verschreibungspflichtige Medikamente werden in jeder öffentlichen Apotheke in Deutschland zum gleichen Preis abgegeben. Ausländische Versandapotheken wie Doc Morris oder Redcare Pharmacy, besser bekannt unter dem Namen ihres Online-Shops Shop Apotheke, missfällt das. Sie würden gern mit Boni Kunden gewinnen. Die stationären Apotheker halten dagegen. Kranke seien zu einem Vergleich von Preisen oft kaum in der Lage, heißt es beim Apothekerverband Abda. Seit Jahren beschäftigt der Streit auch die Gerichte.