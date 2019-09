Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev hat den weltweit zweitgrößten Börsengang in diesem Jahr auf den Weg gebracht. Die Aktienplatzierung des Asiengeschäfts an der Börse in Hongkong soll bis zu 6,6 Milliarden Dollar einbringen. Die Zeichnungsfrist für die Aktien beginnt am Mittwoch. Die Titel werden in einer Preisspanne von 3,45 bis 3,83 Dollar angeboten. Das Unternehmen wird mit bis zu 50,7 Milliarden Dollar bewertet. Budweiser hatte die Börsenpläne vor zwei Monaten gestoppt und dies mit unsicheren Bedingungen an den Kapitalmärkten begründet. Ursprünglich hatte der Hersteller von Biermarken wie Beck's, Budweiser oder Corona Einnahmen von knapp zehn Milliarden Dollar angestrebt.