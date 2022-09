Die Ampelkoalition hat ein neues bundesweites Nahverkehrsticket beschlossen. Doch nun bahnt sich ein harter Konflikt mit den Ländern an. Die machen neue Milliardenhilfen des Bundes zur Bedingung.

Von Markus Balser, Berlin

Im ganzen Land einfach einsteigen? Zu einem Preis und in jeder Stadt? Nicht mal zwei Wochen ist es her, dass die Spitzen von SPD, Grünen und FDP in nächtlicher Sitzung einen Nachfolger für das bundesweite Neun-Euro-Nahverkehrsticket beschlossen. Feierlich räumte Finanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Widerstand. Parteifreund Volker Wissing habe ihn überzeugt, mehr Geld lockerzumachen, bekannte Lindner. Auch wenn das Ticket teurer werde.