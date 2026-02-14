Lehrerinnen, Polizisten, Erzieher, Verwaltungsleute, Beschäftigte an Unikliniken: Zahlreiche Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes der Bundesländer erhalten mehr Geld. Verdi und der Beamtenbund vereinbarten mit Vertretern der Länder eine Gehaltserhöhung von 5,8 Prozent, verteilt über eine Laufzeit von zwei Jahren und drei Monaten.