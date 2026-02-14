Zum Hauptinhalt springen

Öffentlicher DienstRund sechs Prozent mehr Geld für Lehrer, Pflegekräfte und Polizistinnen

Mit einer Reihe von Streikaufrufen erhöhten die Gewerkschaften in vielen Bundesländern den Druck. Hier eine Demonstration in Potsdam. (Foto: Soeren Stache/Soeren Stache/dpa)

Nach einer Nachtsitzung einigen sich Gewerkschaften und Bundesländer auf eine Gehaltserhöhung für den öffentlichen Dienst. Davon profitieren mehr als drei Millionen Beschäftigte und Pensionäre.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Lehrerinnen, Polizisten, Erzieher, Verwaltungsleute, Beschäftigte an Unikliniken: Zahlreiche Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes der Bundesländer erhalten mehr Geld. Verdi und der Beamtenbund vereinbarten mit Vertretern der Länder eine Gehaltserhöhung von 5,8 Prozent, verteilt über eine Laufzeit von zwei Jahren und drei Monaten.

