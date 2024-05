Erzieherinnen, Pfleger und andere Beschäftigte beim Staat fühlen sich oft ausgebrannt. Zwei Drittel wünschen sich eine Vier-Tage-Woche. Gewerkschaftschef Werneke wird in der kommenden Tarifrunde mehr Freizeit fordern.

Von Alexander Hagelüken

Sie kümmern sich in Kliniken und Kitas, steuern Busse oder vermitteln Jobs. Nun berichtet mit 260 000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine sehr große Anzahl detailliert über die beruflichen Bedingungen. In der Befragung der Gewerkschaft Verdi äußern zum Beispiel zwei Drittel von ihnen, dass sie nach der Arbeit häufig schwer abschalten können und sich ausgebrannt fühlen. "Es gibt den Wunsch nach zusätzlicher Freizeit", sagt Verdi-Chef Frank Werneke - und plant in der kommenden Tarifrunde entsprechende Forderungen.