Von Caspar Busse, Thomas Fromm, Michael Kläsgen, Christina Kunkel und Sonja Salzburger

Fangen wir zunächst bei jenen Menschen an, bei denen die Sache besonders kompliziert ist, weil sie immer unterwegs sind. Leute, an die man kaum herankommt, weil sie die meiste Zeit auf der Autobahn verbringen, irgendwo in Europa.