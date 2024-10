Kölner „Einhorn“ will mit Mobilfunk an die Börse

Von Björn Finke, Köln

Das Einhorn residiert in der Kölner Innenstadt, als Mieter in einem schlichten Verwaltungsgebäude der Deutschen Telekom. Als Einhörner werden junge Technologiefirmen bezeichnet, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. So wie das Kölner Software- und Telekommunikationsunternehmen 1NCE – ausgesprochen wie das englische Wort once, einmal. In der breiten Öffentlichkeit ist der Betrieb mit seinen weltweit 370 Beschäftigten kaum bekannt. Aber das könnte sich bald ändern, denn Management und Anteilseigner denken über einen Börsengang nach.