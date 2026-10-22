Zum Hauptinhalt springen

Schulranzen-MarkeScout zielt nun auf Eltern statt Kinder

Lesezeit: 2 Min.

Kastig und mit Katzenaugen: der Scout-Schulranzen in den 1990er-Jahren.
Kastig und mit Katzenaugen: der Scout-Schulranzen in den 1990er-Jahren.
Niehoff/Imago

Früher war die Firma Scout Marktführer bei Schultaschen. Das ist lange vorbei. Um wieder erfolgreich zu werden, setzt sie auf den nicht enden wollenden Neunzigerjahre-Trend.

Von Oliver Klasen

SZ bei Google bevorzugen

Wer in den Neunzigerjahren aufgewachsen ist, hatte es leicht, zumindest wenn er bereit war, sich klar auf eine Seite zu schlagen.
Nirvana oder Guns N’Roses. Bravo oder Popcorn. Super Nintendo oder Sega Mega Drive. Doc Martens oder Chucks. Es war die Zeit, in der sich Jugendkulturen entlang von Musik, Mode und Marken definierten. Sag mir, was du hörst oder trägst, ich sag’ dir, wer du bist.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite