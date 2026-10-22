Früher war die Firma Scout Marktführer bei Schultaschen. Das ist lange vorbei. Um wieder erfolgreich zu werden, setzt sie auf den nicht enden wollenden Neunzigerjahre-Trend.

Wer in den Neunzigerjahren aufgewachsen ist, hatte es leicht, zumindest wenn er bereit war, sich klar auf eine Seite zu schlagen.

Nirvana oder Guns N’Roses. Bravo oder Popcorn. Super Nintendo oder Sega Mega Drive. Doc Martens oder Chucks. Es war die Zeit, in der sich Jugendkulturen entlang von Musik, Mode und Marken definierten. Sag mir, was du hörst oder trägst, ich sag’ dir, wer du bist.