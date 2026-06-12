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Schon jetzt ist er der reichste Mann der Welt, ab Freitag dürfte Elon Musk ihr erster Billionär sein.
Schon jetzt ist er der reichste Mann der Welt, ab Freitag dürfte Elon Musk ihr erster Billionär sein. Paul Hennessy/SOPA Images via ZU

Nach dem Börsengang von Space-X am Freitag wird Elon Musk wohl mehr als eine Billion Dollar besitzen. Über eine Zahl, die nicht leicht zu fassen ist.

Von Marlene Weiß

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Eine Billion: Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Oder tausend Milliarden. Oder eine Million Millionen. Was mal wieder erhellt, dass das „lange System“ der Zahlen, das in Kontinentaleuropa verwendet wird, das schlüssigere ist: Eine Billion ist eine Million hoch zwei, eine Trillion ist eine Million hoch drei, und so weiter – immer sechs Nullen mehr. Im „kurzen System“, das im 18. Jahrhundert in Frankreich zum Einsatz kam, sich in der Folge aber verwirrenderweise auf die USA, Großbritannien und weitere Länder ausbreitete, wird in Tausenderschritten gezählt: Eine „billion“ sind im Englischen tausend „millions“, tausend billions sind eine „trillion“. Aber egal, wie man die Zahl nennt, sie ist nicht ganz leicht zu fassen. Eine Billion Dollar wären für jeden Menschen auf der Welt etwa 120 Dollar (für viele ein erheblicher Betrag). Würde man stündlich eine Million verschenken, wäre man nach hundert Jahren immer noch steinreich. Solche Pläne sind von Elon Musk nicht bekannt. Aber kann ja noch werden: Nach dem Börsengang von Space-X am Freitag dürfte Musk, ohnehin reichster Mensch der Welt, erstmals mehr als eine Billion Dollar besitzen – zumindest auf dem Papier.

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