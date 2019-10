Familie Grupp in ihrem Wohnzimmer: Wolfgang Grupp, seine Frau Elisabeth, Tochter Bonita und Sohn Wolfgang junior (von links nach rechts).

Wolfgang Grupp produziert Textilien - mit 1200 Mitarbeitern und ausschließlich in Deutschland. Wie macht er das bloß? Und wann übergibt er die Firma an seine Kinder? Zu Besuch bei einem von Deutschlands letzten Patriarchen.

Es ist ein sonniger Oktobertag, aber im Wohnzimmer der Familie Grupp ist es ziemlich düster an diesem Vormittag. Direkt vor den bodentiefen Fenstern wurde im Garten des Grupp'schen Anwesens ein großes Zelt aufgebaut, gleich neben dem Pool, in dem der 77 Jahre alte Wolfgang Grupp jeden Morgen seine Bahnen zieht. Jetzt verstellen Planen den weiten Ausblick ins Grüne und lassen kaum noch Licht durch. Grupp entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, aber es müsse leider sein: Das Zelt wird gebraucht, hier wird er an diesem Wochenende die Gäste zum 100-jährigen Bestehen seiner Firma Trigema begrüßen.