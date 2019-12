Reisen ohne Flug

Anders ist auch schön

Statt voller Flugscham um nicht gemachte Fernreisen zu trauern, stellt die SZ in dieser Serie Alternativen vor: Wie kommt man mit der Bahn entspannt zu Europas Metropolen? Wie ist es, zu Fuß über die Alpen zu gehen? Wo sind die schönsten Radfernwege? Und wie fühlen sich 29 Stunden im Fernbus nach Stockholm an? Die Artikel über Bahnreisen, Weitwanderwege, Busreisen, Segeltörns und andere Möglichkeiten für nachhaltigen Tourismus erscheinen in loser Folge auf sz.de/reise sowie im Reiseteil in der Süddeutschen Zeitung.