Donald Trump

Aktuelles über den 45. Präsidenten der USA

Als der Milliardär und Reality-TV-Star Donald Trump im Juni 2015 seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bekanntgibt, ist die Freude bei den Demokraten groß: Die Grand Old Party verkommt aus ihrer Sicht endgültig zum Polit-Zirkus. Eineinhalb Jahre und einen beispiellos schmutzigen Wahlkampf später hat Donald Trump am 8. November 2016 das geschafft, was ihm wohl niemand außer Donald Trump selbst zugetraut hatte: Er gewinnt die Wahl gegen die Favoritin Hillary Clinton und wird zum 45. Präsidenten der USA gewählt - all seiner ausländer- und frauenfeindlichen Sprüche zum Trotz. Die Rechtspopulisten in Europa jubeln, der Rest der Welt reagiert überrascht bis schockiert. Am 20. Januar zieht Trump ins Weiße Haus ein.