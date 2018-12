18 aus 2018 Sachsen und Thüringen

Heimatschutz - Wie die Provinz sich gegen Neonazis wehrt

Rechtsextreme Großevents sind zur Belastungsprobe für einige Städte in Ostdeutschland geworden. Zu Besuch in Ostritz und in Themar, bei Engagierten und Erschöpften. Und bei Neonazis, die alles nur aus Liebe tun.

Von Antonie Rietzschel und Ulrike Nimz