Familie Heinrich in ihrem Wohnzimmer, vor der ansehnlichen Ansammlung von Jagdtrophäen an den Wänden.

Vielleicht wird man sich in der so leise wie entschlossen heranrückenden Zukunft der Wohnzimmerlosigkeit gerne an das Wohnzimmer des Hans Heinrich A. inmitten seiner Geweihe, Plüschmöbel und Häkeldecken erinnern. Und an den großen Satz des Herrn A., den die Fotografin Herlinde Koelbl aufgeschrieben hat. Damals, vor 1980, als das wunderbar wunderliche Buch "Das deutsche Wohnzimmer" erschienen ist.