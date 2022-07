Von Mareen Linnartz

Bevor es um den Daumen geht, eine kurze Erinnerung an David Cameron, Vorvorgänger von Boris Johnson, beide gingen sogar auf das gleiche Internat, Eton. Der frühere britische Prime Minister beendete eine Zeit lang Textnachrichten mit "LOL", was er sich wohl irgendwo bei den jungen Menschen abgeguckt hatte, aber leider hatte er vergessen, sie zu fragen, wofür die Abkürzung eigentlich steht. Also machte sich der Politiker seinen eigenen Reim darauf: "LOL", das heißt doch bestimmt "Lots of Love". So viel Herzenswärme in nur drei Buchstaben, herrlich! Seine einfühlsam gedachten Nachrichten werden eine besondere Wirkung auf die Empfänger gehabt haben, und auch wenn über den konkreten Inhalt nichts bekannt ist - vorstellbar ist einiges: "Der Tod deiner Großmutter macht mich sehr betroffen, ich denke an dich, LOL, David". Oder: "Wir müssen diesen Gesetzesentwurf mit allen Mitteln bekämpfen, LOL, David Cameron." Englands Spitzenpolitiker fand also alles, wenn auch unfreiwillig, "LOL", "laugh out loud", zum Totlachen.