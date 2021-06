Von Georg Etscheit

Auf dem großen Parkplatz des Weinguts Cà dei Frati ist von Pandemie und eben überstandenem Lockdown nicht viel zu spüren. Zumindest gemessen an der Zahl der Besucher, viele Autos haben deutsche Nummernschilder. Mit seinen in Ockertönen gehaltenen Arkaden und einer von Türmchen flankierten Giebelhalle wirkt der Komplex am Ortseingang von Sirmione am südlichen Gardasee wie ein romanisches Kloster. Doch die meisten Gebäude hier sind gerade einmal zwei Jahre alt. Im "Kirchenschiff" drängen sich die Kunden am Probiertresen, wo sie vom jungen Personal umgarnt werden. Der "Chor" ist ein Kino im Breitwandformat, hier laufen ununterbrochen Werbevideos. Und in nachgebauten Vitrinen liegen statt heiliger Bücher die verschiedenen weißen und roten Kreszenzen der Kellerei. Wenn man hier an einen der Pfeiler klopft, klingt es hohl. Verputztes Holz, mehr nicht. Das auf alt getrimmte Ensemble erinnert an eines der nachgebauten Wein-Chateaux im kalifornischen Napa-Valley. Walt Disney lässt grüßen.