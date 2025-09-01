Der große Saal im Kurhaus in Wiesbaden ist an diesen Tagen ein Stillarbeitsraum. Man sieht Tischreihen mit je drei Sitzplätzen und sechs Gläsern. Nur das Plätschern der Weine im Glas, klackernde Flaschen und Experten, die sich etwas zuflüstern, durchdringen die Stille. 260 Menschen sind hier damit beschäftigt, die größten deutschen Weine zu verkosten, hier sitzen prämierte Sommeliers, dort Weinblogger, daneben bekannte Händler und die Kritiker der großen Weinmagazine – Robert Parker’s Wine Advocate, Decanter, Vinum.

Es ist eine eingeschworene und einflussreiche Szene. Jedes Jahr lädt der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Ende August nach Wiesbaden zur sogenannten Vorpremiere seiner „Großen Gewächse“, und binnen drei Tagen entscheidet sich hier, wie das Weinjahr wird, welche Winzer 100 Punkte abräumen und welche Weine durchfallen.

Die Bezeichnung Großes Gewächs, kurz GG, steht für das obere Ende der VDP-eigenen Klassifikation. Es sind Weine aus historisch bedeutsamen Einzellagen, darunter einige der größten Weine, die Deutschland zu bieten hat. Die Preise hier ab Hof: meist zwischen 30 und 80 Euro pro Flasche. Es sind in erster Linie Flaschen für Sammler und Liebhaber, für die gehobene Gastronomie und für besondere Momente. Weine, die man lagert.

Große Weinprobe der Großen Gewächse im großen Kursaal in Wiesbaden. (Foto: Tobias Gaisbauer)

Diese Weißweine dürfen immer erst im September des Folgejahres auf den Markt kommen, die Rotweine erst nach zwei Jahren. Der VDP setzte dem deutschen Weinrecht, das die Qualität lange nach dem Zuckergehalt der Trauben einstufte, einst diese Art der französischen Lagenklassifizierung entgegen und verhalf deutschem Wein so wieder zu internationalem Ruhm. Das ist das größte Verdienst dieses Vereins, der auch oft kritisiert wird. Etwa als elitärer Klub, der kleinere Weingüter mit nicht minder fantastischen Weinen ausschließt. Die Aufnahmeverfahren sind intransparent, die strenge Klassifikation lässt wenig Raum für Experimente, die Beschränkung auf bestimmte Rebsorten verengt die Möglichkeiten. Zudem treibt das GG-Logo die Preise, ohne dass die Qualität das in jedem Fall rechtfertigt.

Einerseits liegt in der Selbstinszenierung des VDP als Qualitätsmaßstab viel Wahrheit – andererseits repräsentiert der Verband mit 202 Betrieben nur einen Bruchteil der deutschen Winzer. Einige der Besten wollen bewusst nicht dabei sein.

Mit ein paar Einschränkungen hat die Wiesbadener Probe also eine Schaufenster-Funktion für deutschen Wein insgesamt, denn nirgends gibt es so komprimiert einen Gesamtüberblick über Regionen und Stile. Grund genug, da mitzumachen: als Reporter, der den Wein-Nerds der Republik zuschaut. Und als Verkoster, der sich selbst quer durch die 471 in diesem Jahr vorgestellten Weine probiert – um daraus Empfehlungen abzuleiten, mit ein paar Anregungen, ohne Punkte oder Anspruch auf Vollständigkeit.

1. So extrem wie dieses Jahr war, so extrem sind seine Weine

Ach, 2024. Politisch nicht so das beste Jahr, und auch meteorologisch gab es viele schlechte Nachrichten. Wieder mal das wärmste Jahr der Geschichte. Klimawandel im Livestream. Was die Winzer an vorderster Front mitbekommen. Da klingt es zunächst wie ein Widerspruch, dass 2024 für den deutschen Wein, gemessen am Geschmacksprofil, eher wie ein kühles Jahr wirkt. Das zeigt sich an der oft heftigen Säure im Riesling: In kühleren Jahren bauen die Trauben langsamer Zucker auf, die Säure bleibt im Verhältnis höher. Der hohe Säuregehalt kann aber auch Folge eines Wetters sein, das sich – wie 2024 – zwischen Extremen bewegt. Ein heißer März, der die Reben früh austreiben ließ. Danach ein harter Spätfrost Ende April, der die Knospen der Rebstöcke und mit ihnen teils vier Fünftel der Erträge vernichtete. Es war also erst heiß, dann frostig und dann wieder warm. Der Sommer war verregnet, der Herbst kam früh.

Viele VDP-Betriebe hat es hart erwischt. Das Weingut von Hövel an der Saar etwa büßte 80 Prozent ein und füllte erst gar kein Großes Gewächs aus seiner Paradelage Scharzhofberg ab. Gut Hermannsberg an der Nahe verlor etwa zwei Drittel, beim benachbarten Weingut Dönnhoff in Oberhausen sprach man von einer „Spur der Verwüstung“.

Es unterscheidet sehr gute von guten Winzern, welchen Wein sie angesichts solcher Verheerungen machen. Die großen Namen sind schließlich deswegen groß, weil sie seit Langem stets hervorragende Weine produzieren, in guten wie in schlechten Jahren. Kunden können daraus auch für 2024 eine Faustregel ableiten: Die berühmten Weingüter mit konstant hohen Bewertungen haben auch in diesem Jahr wieder stabil abgeliefert. In schwierigen Weinjahren sind große Namen also eine Art Rückversicherung.

Weinprobe des VDP. (Foto: TIAGO BONATO)

2. Weniger Erntemengen bedeuten weniger Qualität

Es sei „umso bemerkenswerter“, was Mitglieder des Verbands aus den schwierigen Bedingungen gemacht hätten, findet VDP-Präsident Steffen Christmann. Gut, er hat leicht reden, als Winzer in der Pfalz ist er ist selbst einer dieser großen Namen. Christmann hat in manch hartem Jahr großen Wein gemacht, seit 20 Jahren biodynamisch. Und als Verbandsvertreter muss er Optimismus verbreiten.

Doch die Wahrheit ist: Wenn man – wie im vergangenen Jahr – 80 Prozent weniger Menge zur Verfügung hat, dann ist es schwierig, die gleiche Qualität herauszuholen. Weil man weniger Möglichkeiten hat, die besten Trauben für die Großen Gewächse zu selektieren. Oder weil nicht ein Dutzend Fässer im Keller stehen, aus denen man die besten für das GG aussuchen kann. Dann bleibt nur die Wahl zwischen weniger Flaschen und geringerer Qualität.

Der Bremer Weinhändler Heiner Lobenberg war beim 24er Riesling skeptisch. Er ist einer der Stammgäste in Wiesbaden. In der Szene wird er mitunter verspottet, weil ihm die 100 Punkte locker sitzen und er es mit dem Lob gern übertreibt. Er hat in den letzten 33 Jahren aber auch so viele Weine probiert wie nur wenige und wird um seinen Erfolg beneidet.

In Wiesbaden revidierte Lobenberg sein Urteil. „Viele 24er Rieslinge sind unanstrengend, angenehm zu trinken und schon früh zugänglich“, sagt er. Weinsprech-Übersetzung: Im Vergleich der vergangenen Jahre werden die großen Rieslinge aus 2024 weniger lang lagern müssen, bis sie zeigen, was in ihnen steckt. Sie würden zwar nicht ewig halten, machten dafür aber Spaß, sagt Lobenberg.

3. Riesling von der Nahe, aus Rheinhessen und der Pfalz ist sein Geld am ehesten wert

Nicht zum ersten Mal ragen 2024 bei der führenden deutschen Rebsorte drei von 13 deutschen Weinregionen heraus. „Rheinhessen, die Pfalz und die Nahe haben in diesem Jahr die Nase vorn“, sagt die renommierte Weinexpertin Caro Maurer, die unter anderem Kritiken für das britische Magazin Decanter schreibt. Das Geheimnis dabei: die richtige Balance, eine gut eingebundene Säure, die nicht nach dem zweiten Glas nervt, und das, was Heiner Lobenberg „burgundischen Schmelz“ nennt, also das Pfalz-typische, leicht cremige Mundgefühl beim Riesling.

Das bestätigen auch die eigenen Verkostungsnotizen: Wer Flaschenpreise von jenseits der 50 oder auch 60 Euro für die Großen Gewächse hinnimmt, findet in Rheinhessen bei Weingütern wie Wittmann (Westhofener Aulerde 2024, 56 Euro), Wagner-Stempel (Siefersheimer Heerkretz 2024, 50 Euro) oder Gunderloch (Nackenheim Rothenberg 2024, 49 Euro) einige der größten deutschen Weißweine. In der Pfalz stechen Betriebe wie Bürklin-Wolf (Ruppertsberger Gaisböhl 2024, 80 Euro) und Christmann (Königsbacher Idig 2024, 75 Euro) hervor; zu Unrecht etwas unter dem Radar fliegt Georg Mosbacher (Forster Ungeheuer 2024, 43 Euro). An der Nahe hat das Spitzentrio Dönnhoff (Norheimer Dellchen 2024, 65 Euro) Schäfer-Fröhlich (Bockenauer Felseneck 2024, 68 Euro) und Emrich-Schönleber (Monzinger Halenberg 2024, 60 Euro) wieder Herausragendes abgefüllt.

„Mit der Mosel kam ich dagegen überhaupt nicht zurecht“, klagt Caro Maurer, wegen der hohen, oft ungestümen Säure. Mosel und Saar haben es im trockenen Bereich in diesem Jahr schwer. Einige überzeugende Ausnahmen gibt es 2024 dennoch, angeführt von Clemens Busch (Pündericher Marienburg 2024, 39 Euro) und dem Weingut Schloss Lieser (Niederberg Helden 2024, 39 Euro). Insgesamt schwankt die Qualität zwischen den Betrieben aber sehr. Trostpflaster: Die Mosel-GGs sind im Schnitt viel günstiger.

Weintesterin Caro Maurer in Wiesbaden. (Foto: TIAGO BONATO)

4. Weißburgunder ist stark unterschätzt

Weißburgunder kann der perfekte Kompromisswein sein. Gilt als einfach zu trinken, schmeckt auch den Säure-Empfindlichen. Das war es aber auch schon, meistens. Und dann sind da diese länger ausgebauten Weißburgunder, die „mit großen Chardonnays“ mithalten können, wie Caro Maurer sagt. In Wiesbaden war sie ausdrücklich von dieser Rebsorte begeistert.

Kaum irgendwo wird Weißburgunder für den reinsortigen Ausbau so geschätzt wie hierzulande. Das Ergebnis sind fantastische, elegante Weine: In 2024 zeigen etwa Ökonomierat Rebholz (Siebeldingen Im Sonnenschein Großes Gewächs 2024, 60 Euro) und Dr. Wehrheim (Birkweiler Mandelberg Großes Gewächs 2024, 47 Euro) aus der Pfalz, was das bedeutet. Da wechseln sich Aromen von kandierten Zitronenschalen mit gelbem Steinobst ab, man schmeckt nussige Noten, weiße Blüten und die Muschelkalkböden, auf denen die Reben wachsen. Wuchtiger kommen die erstmals vorgestellten 2023er und 2022er Weißburgunder-GGs aus Baden daher. Das Weingut Dr. Heger (Ihringer Winklerberg Hinter Winklen 2023, 40 Euro) hat hier Großes im Angebot.

5. Deutscher Rotwein wird (fast) jedes Jahr besser

Faszinierend, wie lange diese Weine auf der Zunge bleiben. Bei einige der besten deutschen Spätburgunder schmeckt man noch nach Stunden reife Kirschen, Gewürz- und feine Rauchnoten im Mund. Ja, die heutigen Spätburgunder aus Deutschland sind Weltklasse. Wusste man schon, kann man aber auch nicht oft genug sagen. Und es gilt auch für die 2023er-Lagenweine.

Es lohnt sich, darüber mit dem Düsseldorferer Gastronomen Toni Askitis zu sprechen. Er ist einer der wenigen erfolgreichen deutschen Weinblogger und hebt sich in Stil und Duktus von der tradierten Weinszene ab. Fragt man ihn nach Empfehlungen für 2023, schickt er voraus: „Gut ist das, was schmeckt.“ Bei Spätburgunder empfiehlt er, erst „auf die Pfalz und Baden“ zu schauen, also die relativ wärmsten deutschen Regionen. Er hebt aber auch die Ahr hervor, wo in einem einzigartigen Stil leichte, filigrane Rotweine entstehen, die heute besser sind denn je.

„Wir machen hier inzwischen Wein, wie ihn das Burgund teils gar nicht mehr machen kann“, sagt Caro Maurer. Heißt: Dort ist es dem Pinot Noir, wie die Rebsorte in Frankreich heißt, in vielen Jahren schon zu warm, während es hierzulande inzwischen beständig warm genug ist. Vielen Burgundern merkt man die mittlerweile hohen Alkoholwerte von jenseits der 14 Prozent an. Mit mindestens einem Prozentpunkt weniger Alkohol sind die deutschen Pendants im Schnitt deutlich schlanker.

Deutschland profitiert beim Rotwein vom Klimawandel: Vielversprechender Spätburgunder. (Foto: TIAGO BONATO)

6. Spitzenweine aus Deutschland sind teuer geworden – aber im Vergleich noch günstig

Die Preise für Große Gewächse sind zuletzt deutlich gestiegen. Das liegt an der Inflation, den Kosten vor allem für Energie und Arbeit, aber auch am weltweiten Renommee. Beispiel: Das GG aus der Mittelheimer Lage Sankt Nikolaus des Rheingauer Weinguts Peter Jakob Kühn kostete 2018 noch 44 Euro. Für den Jahrgang 2023 zahlt man jetzt 62 – mehr als 40 Prozent Teuerung in fünf Jahren.

Ja, man muss das wollen, so viel Geld pro Flache auszugeben. Dafür bekommt man das Versprechen, dass da handwerklich, unter strenger Beobachtung und oft ökologisch nachhaltig gearbeitet wird. Und man kauft mit einem Großen Gewächs eben den präzisen Ausdruck einer einzelnen Weinlage. Ist ein Wein so viel Geld wert? Die Antwort ist immer gleich: Er ist es wert, wenn er es einem wert ist.

Gerade beim Spätburgunder sind die Preise im internationalen Vergleich sogar noch moderat. Die begehrten Lagenweine von Julian Huber aus Baden, von Rudolf Fürst aus Franken mögen inzwischen teils deutlich mehr als 100 Euro kosten. Für Grand Crus aus dem Burgund muss man aber locker das Doppelte ausgeben. Wen die GG-Preise abschrecken, bekommt mit den einfacheren Weinen der großen Häuser eine vergleichbare Qualität zum deutlich faireren Kurs (Bernhard Huber Malterdingen Alte Reben Spätburgunder 2023, 55 Euro; Rings, Spätburgunder Kallstadt 2023, 32 Euro; Meyer-Näkel, Dernauer Spätburgunder, 25 Euro).